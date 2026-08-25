SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,04 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,07 USD aus. Bei 7,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 580'909 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 68,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,66 USD am 30.07.2026. Mit einem Kursverlust von 19,67 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,393 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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