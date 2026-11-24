|
24.11.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend im Ausverkauf
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,9 Prozent auf 2,67 USD abwärts.
Die SoundHound AI-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 2,67 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,65 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1'574'668 Stück.
Bei einem Wert von 13,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 391,93 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 2,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,44 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 62.42 Mio. USD gegenüber 42.05 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet.
Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,396 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: US-Börsen uneinheitlich -- SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verlieren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.