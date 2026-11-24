Die SoundHound AI-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 2,67 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,65 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1'574'668 Stück.

Bei einem Wert von 13,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 391,93 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 2,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,44 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 62.42 Mio. USD gegenüber 42.05 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,396 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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