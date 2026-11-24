Die SoundHound AI-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 2,71 USD abwärts. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 2,71 USD. Bei 2,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 775'152 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2025 markierte das Papier bei 13,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 383,76 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,60 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,06 Prozent.

SoundHound AI gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,27 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.42 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.05 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,396 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig