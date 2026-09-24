SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 6,07 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 5,98 USD. Bisher wurden heute 1'423'295 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 265,07 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,66 USD ab. Abschläge von 6,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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