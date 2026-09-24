SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die SoundHound AI-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 5,98 USD. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,89 USD. Mit einem Wert von 5,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 556'491 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 270,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (5,66 USD). Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 5,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 05.08.2026 lud SoundHound AI zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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