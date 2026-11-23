Um 20:26 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 11,1 Prozent auf 2,90 USD. Bei 2,99 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,93 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'652'824 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2025 markierte das Papier bei 13,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 352,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,27 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,44 Prozent auf 62.42 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.05 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,396 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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