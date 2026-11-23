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23.11.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Bullenmodus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,5 Prozent auf 2,94 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 12,5 Prozent auf 2,94 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 2,97 USD. Bei 2,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 780'591 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2025 auf bis zu 13,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 346,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 12,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 62.42 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.05 Mio. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,396 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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