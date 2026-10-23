SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Freitagabend südwärts

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 4,47 USD nach. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 4,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 919'797 SoundHound AI-Aktien.

Bei 19,09 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 327,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 4,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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