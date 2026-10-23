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23.10.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verbilligt sich am Freitagnachmittag

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 4,40 USD abwärts.

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 4,40 USD nach. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 4,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 495'590 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 19,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 333,86 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2026 (4,36 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 0,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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