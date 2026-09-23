SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend Verlust reich

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 6,08 USD abwärts. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,01 USD. Bei 6,15 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'057'254 Stück gehandelt.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 72,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 7,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SoundHound AI gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,390 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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