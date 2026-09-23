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23.09.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI büsst am Mittwochnachmittag ein
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 6,03 USD.
Die SoundHound AI-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 6,03 USD abwärts. Im Tief verlor die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,03 USD. Bei 6,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 415'338 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Bei 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 72,81 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 6,14 Prozent wieder erreichen.
SoundHound AI gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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