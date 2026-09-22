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22.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 6,14 USD abwärts.
Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 6,14 USD. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,10 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'161'056 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 261,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 7,82 Prozent Luft nach unten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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