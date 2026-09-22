SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,21 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 6,21 USD. Bei 6,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 490'257 Stück.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 257,13 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Mit einem Kursverlust von 8,86 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,390 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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