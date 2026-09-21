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21.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagabend fester
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 6,16 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,9 Prozent auf 6,16 USD. In der Spitze legte die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,17 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'525'507 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 259,74 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 8,20 Prozent sinken.
Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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