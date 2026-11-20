Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,6 Prozent auf 2,66 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 2,66 USD. Bei 2,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'018'690 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,19 USD erreichte der Titel am 21.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 395,86 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2026 (2,66 USD). Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 0,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,27 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 62.42 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.05 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,396 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig