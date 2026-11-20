Um 16:28 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 2,88 USD ab. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 2,80 USD. Bei 2,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 835'763 SoundHound AI-Aktien.

Am 21.11.2025 markierte das Papier bei 13,19 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 357,99 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 2,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,27 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 62.42 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.05 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,396 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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