SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Dienstagabend fester

Um 20:26 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,73 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 4,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,62 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 744'174 Aktien.

Bei 20,17 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 326,32 Prozent. Am 16.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 7,29 Prozent wieder erreichen.

SoundHound AI gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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