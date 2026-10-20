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20.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 4,69 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,69 USD. Bei 4,71 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 325'847 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Bei 20,17 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 329,96 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2026 auf bis zu 4,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.
SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 61.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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