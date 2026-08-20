SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 6,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,89 USD aus. Bei 7,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'166'854 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. 220,46 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,66 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 22,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 vorlegen.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,395 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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