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20.08.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagnachmittag leichter

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 7,00 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 7,00 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 6,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 523'822 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,16 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 216,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,66 USD am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 19,21 Prozent wieder erreichen.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,395 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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