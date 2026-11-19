Die SoundHound AI-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 2,96 USD. Bei 2,96 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'278'789 SoundHound AI-Aktien.

Am 21.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,19 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 345,61 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 0,68 Prozent Luft nach unten.

SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,27 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.42 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.05 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,396 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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