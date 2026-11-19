Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 3,12 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 3,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,06 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 545'957 Aktien.

Am 21.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,19 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 76,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2026 Kursverluste bis auf 2,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,62 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.11.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.42 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.05 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,396 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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