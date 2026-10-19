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19.10.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagabend mit negativen Vorzeichen

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 4,65 USD.

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,6 Prozent auf 4,65 USD nach. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,61 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'118'857 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,39 USD erreichte der Titel am 18.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 338,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2026 (4,39 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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