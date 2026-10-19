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19.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,70 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,70 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,67 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 4,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 509'481 SoundHound AI-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,39 USD. Dieser Kurs wurde am 18.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 76,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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