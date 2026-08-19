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19.08.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI legt am Mittwochabend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,11 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,11 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,24 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'228'616 SoundHound AI-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 67,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 25,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 05.08.2026 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,395 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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