SoundHound AI Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SoundHound AI

Die SoundHound AI-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 6,87 USD abwärts. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,86 USD nach. Bei 6,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 535'902 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. 222,56 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 17,69 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,395 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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