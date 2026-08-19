|
19.08.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SoundHound AI
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,87 USD ab.
Die SoundHound AI-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 6,87 USD abwärts. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,86 USD nach. Bei 6,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 535'902 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. 222,56 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 17,69 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,395 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.