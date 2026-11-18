Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 3,03 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 2,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,07 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'531'888 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2025 auf bis zu 13,19 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 336,03 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 2,94 USD. Abschläge von 2,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.11.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 62.42 Mio. USD gegenüber 42.05 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,396 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig