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18.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Freitagabend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 5,92 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 5,92 USD. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,84 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'386'872 SoundHound AI-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 274,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,66 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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