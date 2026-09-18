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18.09.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 5,88 USD abwärts.

Um 16:28 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 5,88 USD ab. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 5,85 USD. Bei 6,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 742'838 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 277,19 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 05.08.2026 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,390 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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