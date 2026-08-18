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18.08.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zum Vortag unverändert notierte die SoundHound AI-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 7,05 USD.

Die SoundHound AI-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,05 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 7,17 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 6,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'817'821 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 214,55 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 24,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 61.90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.68 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,395 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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