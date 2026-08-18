Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’366 -0.2%  DAX 26’152 -0.7%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’473 -0.9%  Gold 4’365 -1.2%  Bitcoin 52’651 0.8%  Dollar 0.8117 0.1%  Öl 91.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422On113454047Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Evonext-Aktie sackt ab: Reverse Merger mit Sporttechnologie-Firma Ascend
Suche...
18.08.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag Verlust reich

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag Verlust reich

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 6,99 USD abwärts.

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 6,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,86 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,88 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 988'531 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 217,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 42.68 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,395 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:44 Logo WHS Wall Street kippt! So trade ich die Nasdaq-Korrektur LIVE
11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’926.86 19.07 SXBVXU
Short 15’202.95 13.75 S3CBQU
Short 15’793.88 8.72 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’739.27 19.86 SYB31U
Long 13’430.75 13.89 SNB4VU
Long 12’839.18 8.94 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Depot im Blick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.