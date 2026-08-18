SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag Verlust reich

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 6,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,86 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,88 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 988'531 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 217,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 42.68 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,395 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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