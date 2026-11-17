Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 3,10 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 3,04 USD. Mit einem Wert von 3,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'433'757 SoundHound AI-Aktien.

Am 21.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,19 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 326,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 17.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,04 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 1,94 Prozent wieder erreichen.

SoundHound AI gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 62.42 Mio. USD gegenüber 42.05 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,393 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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