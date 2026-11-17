Die SoundHound AI-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 3,16 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,14 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 528'597 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 317,41 Prozent wieder erreichen. Am 17.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,63 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,27 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.42 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.05 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,393 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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