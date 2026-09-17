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17.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI reagiert am Donnerstagabend positiv
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 6,06 USD.
Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 6,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 6,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'411'119 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 265,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,390 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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