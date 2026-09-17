SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,11 USD. Mit einem Wert von 6,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 594'977 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 268,72 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,66 USD am 30.07.2026. Mit einem Kursverlust von 5,91 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 61.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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