SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit kräftigen Verlusten

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 7,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 6,93 USD. Bei 7,32 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'695'656 SoundHound AI-Aktien.

Bei 22,16 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 215,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 24,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,395 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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