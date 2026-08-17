SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die SoundHound AI-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 7,04 USD abwärts. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,03 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,32 USD. Zuletzt wechselten 1'081'941 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 68,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 5,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,62 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 05.08.2026 lud SoundHound AI zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 61.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,03 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,395 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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