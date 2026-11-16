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16.11.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Montagabend weit abgeschlagen
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 3,25 USD.
Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 7,0 Prozent auf 3,25 USD nach. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 3,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 775'696 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2025 auf bis zu 13,19 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 306,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,21 USD am 16.11.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 1,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SoundHound AI liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.42 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.05 Mio. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,393 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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