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16.11.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag weit abgeschlagen
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 3,28 USD.
Die SoundHound AI-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 3,28 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 3,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 280'092 SoundHound AI-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 13,19 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 302,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2026 auf bis zu 3,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 0,30 Prozent wieder erreichen.
Am 05.11.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,27 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 62.42 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.05 Mio. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SoundHound AI am 04.03.2027 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,393 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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