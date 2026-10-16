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16.10.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Verlusten
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 4,72 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 4,72 USD. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 4,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,87 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'578'270 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 78,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2026 (4,39 USD). Mit einem Kursverlust von 7,00 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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