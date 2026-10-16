SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 4,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 569'132 SoundHound AI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 22,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 355,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 61.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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