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16.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 5,97 USD.
Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 5,97 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 5,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,13 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'398'282 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 271,50 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 5,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.
SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,390 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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