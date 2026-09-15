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15.09.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit Einbussen

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit Einbussen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 6,39 USD.

Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 6,39 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,25 USD nach. Bei 6,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'313'376 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 247,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,66 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,43 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet.

2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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