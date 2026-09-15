SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 6,31 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 6,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,33 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 483'637 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 251,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 vorlegen.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,390 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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