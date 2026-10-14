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14.10.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend tiefrot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 4,57 USD abwärts.
Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 4,57 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 4,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,75 USD. Zuletzt wechselten 1'561'973 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Bei 22,16 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 384,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,56 USD ab. Abschläge von 0,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.90 Mio. USD im Vergleich zu 42.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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