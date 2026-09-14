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14.09.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schiebt sich am Montagabend vor

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schiebt sich am Montagabend vor

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 6,52 USD zu.

Um 20:26 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 6,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,65 USD. Bei 6,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'082'147 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 240,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,20 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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