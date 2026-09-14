SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 6,37 USD. In der Spitze legte die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,39 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 719'756 Stück.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 248,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 5,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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