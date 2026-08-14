SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verbilligt sich am Freitagabend

Die SoundHound AI-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 7,39 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,38 USD aus. Bei 7,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'617'276 Stück gehandelt.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 200,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Mit Abgaben von 23,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 05.11.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,395 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig