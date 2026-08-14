SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,54 USD. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,61 USD aus. Mit einem Wert von 7,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'421'807 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 65,97 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 33,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,395 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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