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13.11.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit Verlusten
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,52 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 3,52 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,41 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,61 USD. Zuletzt wechselten 1'753'057 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Am 21.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 274,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2026 bei 3,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach unten.
SoundHound AI gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,27 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,44 Prozent auf 62.42 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.05 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,393 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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